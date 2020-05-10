Son dakika... Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Beklenen gün geldi
65 yaş üzeri uzun süredir evde. Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günde 65 yaş üstü kişiler belirlenen saatler arasında ilk kez sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki tweet atarak bugüne dikkat çekti ve uyardı.
Bakan Koca, Twitter hesabından bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardında iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
''Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!''
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