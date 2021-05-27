Son dakika... Bakan Koca paylaştı! Koronavirüs aşılamasında flaş gelişme

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.

Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021

BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU SONRASI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" açıklamasını yapmıştı.

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