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Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları

#Bakan Koca#Koronavirüs#Koronavirüs Vaka Sayısı
Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu. Vaka sayısı en çok artan 10 il ise Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın mesajı...

4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları

İŞTE VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları

 

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