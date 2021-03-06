Son dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs haftalık vaka sayıları.. İstanbul'da korkutan artış

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz.

Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz."

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, şu bilgileri paylaştı:

"Virüsün belli bir hastalık oluşturma süresi var, hastalığın oluşması için bir süre geçmesi gerekiyor. Bu süreyi 10 -14 güne kadar uzatabiliyoruz. O iki haftalık izolasyon sürecinin değişmesi gerekiyor. Şimdi böyle baktığımızda evet yükseliş eğilimi bizim için bir uyarıdır. Ancak düşmeyi hemen beklemeyin. İki haftalık tablonun değerlendirilmesi düşüş anlamında daha doğru olacaktır.

Şu anda İstanbul bizim için en riskli yerlerden bir tanesi ve yükselme eğiliminde İstanbul için acil önlem alınmalı. Böyle baktığımız zaman bu bizim için çok uyarıcı olması gerekiyor.

Normalleşme dediğimiz süreci yanlış anlamamamız gerekiyor. Normalleşme pandemi sürecinde dikkat ederek yaşamak anlamına geliyor. Eğer buna uymazsak yeni bir dalga ile karşılaşabiliriz. Artık bir çok insanın sabredecek gücü kalmadı. Bunu birlikte başaracağız. Aşı da bizim için önemli bir silah."

Ayrıntılar geliyor...