Son dakika! Bakan Koca paylaştı: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos tarihli günlük koronavirüs tablosuna ilişikn paylaşımda bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER Mİ..." ifadelerini kullandı.

Dün açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuş, 21 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı ise 5 bin 955 olmuştu.



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