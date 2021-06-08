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AA
Haber Giriş: 08.06.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu! Ve başladı: BioNTech aşıları aile sağlığı merkezlerinde..

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün duyurduğu BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de yapılması kararının ardından Aydın'da randevu alan vatandaşlar, aile hekimleri tarafından aşılandı.

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  • Son dakika... BioNTech aşıları aile sağlığı merkezlerinde Yeni uygulama başladı
  • Son dakika... BioNTech aşıları aile sağlığı merkezlerinde Yeni uygulama başladı
  • Son dakika... BioNTech aşıları aile sağlığı merkezlerinde Yeni uygulama başladı
  • Son dakika... BioNTech aşıları aile sağlığı merkezlerinde Yeni uygulama başladı
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Sağlık Bakanlığının, uygun saklama koşullarının sağlandığı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, Aydın'da aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu almaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, kentte 33 aile sağlığı merkezindeki 178 aile hekimliği biriminin BioNTech aşısını uyguladığını bildirdi.

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Efeler ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde aşı yaptıran vatandaşlardan 54 yaşındaki İpek Akyılmaz, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hastanelerde kalabalık ortamda olmaktansa böyle sakin yerde olmak çok güzel. Aşımı oldum, şu anda kendimi çok rahat hissediyorum." dedi.

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Şahin Keskinçelik ise BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de uygulanmasının aşılamayı hızlandıracağını, bunun hastaneye gitme endişesi yaşayan vatandaşlar için iyi bir uygulama olduğunu ifade etti.

Aile hekimi Salih Güçlü de sırası gelen vatandaşları, altışarlı gruplar halinde aşıladıklarını ifade etti.

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BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısının artık aile hekimleri tarafından da yapılabileceğini "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" mesajıyla duyurmuştu.

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