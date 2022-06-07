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Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama

#Ankara#Maymun Çiçeği#Sağlık Bakanı
Maymun çiçeği Türkiyede görüldü mü Bakan Kocadan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada paniğe yol açan maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülmediğine dikkat çekerek, “Virüs, salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim” uyarısında bulundu.

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Koca, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından dünyada paniğe neden olan maymun çiçeğiyle ilgili gazetecilerin sorularına şu yanıtı verdi:

BİR PANDEMİ SÖZ KONUSU DEĞİL

"Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."

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HERKES İLAVE DOZ YAPTIRMALI

Koca, TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, işte BioNTech için, TURKOVAC için, SİNOVAC için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte Kasım ve Aralık'ta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı? Salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var. Covid ile nasıl yaşanılabilirliği bilerek yaşayacağız, Kovid ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak" dedi.

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Hıfzıssıhha ile ilgili bir soru üzerine ise Koca, "İnşaat devam ediyor. 2023'te açılmak üzere her türlü aşının hem MRNA'nın hem adeno hem inaktif aşıların AR-GE'sinin ve üretiminin yapıldığı en büyük biyoteknoloji ve aşı birimi olacak, merkezi olacak. 50 bin metrekare kapalı alanda şu anda yapılıyor hızla" diye konuştu.

BU HAFTA MECLİS’E GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hasta randevularına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Koca, "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın… Hekim arkadaşlarımızın motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bu hafta ben Meclis Komisyonunda gündeme gelmesini takip ediyorum. Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak " yanıtını verdi.

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#Ankara#Maymun Çiçeği#Sağlık Bakanı

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