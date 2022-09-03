Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Koca koronavirüsü atlattı: Testimin negatif çıktığı bilgisini aldım

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Koca#Koronavirüs#Covid-19
Son dakika... Bakan Koca koronavirüsü atlattı: Testimin negatif çıktığı bilgisini aldım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 10:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü atlattığını, Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Koca, "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını 31 Ağustos'ta Twitter'dan "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" paylaşımıyla duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Koca#Koronavirüs#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık