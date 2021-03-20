Son dakika haberi: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından her bir ildeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritada üç büyük şehirde yükseliş olduğu görülürken, haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de ise 111,41 oldu.
Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı
HARİTAYA GÖRE EN ÇOK VAKA SAYISI OLAN İLLER
SAMSUN: 508,97, GİRESUN: 356,35, BALIKESİR: 288,16, YALOVA: 275,31, ORDU: 258,87, KİLİS: 258,42 İSTANBUL: 251,12
HARİTAYA GÖRE EN AZ VAKA SAYISI OLAN İLLER
ŞIRNAK: 8,18, SİİRT: 14,20, HAKKARİ: 15,69, MARDİN: 17,08, ŞANLIURFA: 18,30, UŞAK, 19,49
İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. pic.twitter.com/MWa4RsIJDd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2021
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