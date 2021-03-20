Son dakika haberi: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı

HARİTAYA GÖRE EN ÇOK VAKA SAYISI OLAN İLLER

SAMSUN: 508,97, GİRESUN: 356,35, BALIKESİR: 288,16, YALOVA: 275,31, ORDU: 258,87, KİLİS: 258,42 İSTANBUL: 251,12

HARİTAYA GÖRE EN AZ VAKA SAYISI OLAN İLLER

ŞIRNAK: 8,18, SİİRT: 14,20, HAKKARİ: 15,69, MARDİN: 17,08, ŞANLIURFA: 18,30, UŞAK, 19,49









İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. pic.twitter.com/MWa4RsIJDd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2021

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