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Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Fahrettin Koca
Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun." dedi.

Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 

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#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Fahrettin Koca

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