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Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

#KORONAVİRÜS#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca
Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. Kastamonu ise 737,03 vaka yoğunluğu ile birinci sırada yer aldı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

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Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

KASTAMONU 1. SIRADA

Kastamonu ise 737,03 vaka yoğunluğu ile birinci sırada yer aldı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan." dedi.

Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 

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