Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Zonguldak, 557,17 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/mJrDAA6HGn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2021

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.