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Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Vaka Sayısı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Zonguldak, 557,17 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer aldı. Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıklayan Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.

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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Zonguldak, 557,17 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 

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VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Son dakika Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Vaka Sayısı