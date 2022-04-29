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Son dakika: Bakan Koca 'ilk kez' diyerek duyurdu: Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Tablo
Son dakika: Bakan Koca ilk kez diyerek duyurdu: Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 24 Mart 2020’den beri ilk kez 10’un altına düştüğünü duyurdu. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın.

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TABLODA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR 

Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 127 bin 095 Kovid-19 testi yapıldı, bin 924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti.  

Son dakika: Bakan Koca ilk kez diyerek duyurdu: Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın


28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 135 bin 253 olarak açıklarken, 2 bin 256 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 11 bin 193 olarak açıklanmıştı.

Son dakika: Bakan Koca ilk kez diyerek duyurdu: Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın




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#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Tablo

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