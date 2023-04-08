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Son dakika... Bakan Koca ilk kez CNN TÜRK'e açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#UMKE ATAK#Bakan Koca#UMKE
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 09:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada afet durumlarında afetzedeye ilk sağlık müdahalesi yapan UMKE ekibi genişlediğini ve 'UMKE ATAK' ekibinin kurulduğunu açıkladı. Bundan böyle UMKE sadece afet durumlarında medikal müdahale yapmayacak, arama kurtarma timiyle de sahada olacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'UMKE ATAK' ekibinin kurulduğunu ilk kez CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıkladı.  UMKE, bundan böyle sadece enkazdaki kişiye sağlık müdahalesi dışında artık profesyonel arama kurtarma da yapacak.

Son dakika... Bakan Koca ilk kez CNN TÜRKe açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

Bakan Koca, Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada detayları anlattı:

Bildiğiniz gibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi afet bölgelerinde ağırlıklı olarak tıbbi hizmetler veriyor ve tamamen gönüllü sağlıkçılardan oluşuyor. UMKE bulunduğu yerde arama kurtarma görevi de üstleniyor zannediliyor. Oysa UMKE arama kurtarma faaliyetleri açısından hizmet verecek gönüllülere açık değildi bu zamana kadar.

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Son dakika... Bakan Koca ilk kez CNN TÜRKe açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

"YENİ BİR YAPI KURDUK"

Şimdi, uzun zamandır planladığımız ama depremden sonra hayata geçirdiğimiz UMKE altında konumlanmış, medikal bilgiye sahip ve tamamen gönüllülerden oluşan yeni bir yapı kurduk: UMKE ATAK. UMKE ATAK medikal bilgisi olan gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan yeni bir arama kurtarma ekibi. Hepsi merkezi olarak eğitiliyor ve sertifikalandırılıyorlar.

Son dakika... Bakan Koca ilk kez CNN TÜRKe açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

UMKE ATAK'ın ilk görsellerini de CNN TÜRK'e paylaşan Bakan Koca, UMKE ATAK ekibinin eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Koca, ekibin afet durumlarında sahada aktif rol oynayacağının altını çizdi.

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#UMKE ATAK#Bakan Koca#UMKE

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