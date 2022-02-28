Son dakika... Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Haberin Devamı

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...

12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 717,58'den 617,50'ye, Ankara'da 1323,97'den 1216,83'e, İzmir'de 1017,38'den 776,25'e düştü.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 74,88 ile Bingöl, 82,88 ile Şırnak ve 86,59 ile Van oldu.

Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili de paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı...

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

Haberin Devamı