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Son dakika! Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Vaka Sayısı
Son dakika Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 8-14 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak tarihleri arasında il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da bin 571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Son dakika Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerini kullandı.

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 336 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 262 bin 703 ve 3'üncü dozda 24 milyon 278 bin 269 olmak üzere toplam 140 milyon 743 bin 552 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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