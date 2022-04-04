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Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs
Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 19-25 Mart arasında her 100 bin kişide görülen koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Eskişehir, 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haritayı paylaşarak, "19-25 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 19-25 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düştü. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 239,48'den 196,06, Ankara'da 395,38'den 290,83'e, İzmir'de ise 247,16'dan 113,95'e düştü.

ESKİŞEHİR ZİRVEDE

Eskişehir ise 547,21 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN AZ OLAN İLLER

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Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 7,71 ile Van, 9,33 ile Şırnak ve 10,36 ile Şanlıurfa oldu. 

Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları

GÜNLÜK VAKA SAYILARI 10 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Öte yandan günlük karonavirüs tablosunda vaka sayılarında ve vefatlarda düşüş devam ederken, dünkü tabloya göre (3 Nisan) 211 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 021 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti. 

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AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 070 bin 173’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

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