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Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Haftalık Vaka Sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

KIRKLARELİ ZİRVEDE

22-28 Ocak verilerine göre en yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi. En az vaka sayısı ise 60,90 ile Van'da kaydedildi.

22-28 Ocak verilerine göre vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa." dedi.

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Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2’nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3’üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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