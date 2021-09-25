Son dakika... Bakan Koca grafik paylaşıp duyurdu! 'Dünyada 7. ülkeyiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...
DOZ SAYISINDA DÜNYADA 7. ÜLKEYİZ!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2021
Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var. pic.twitter.com/RcKdl3RWme