Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'dan duyurduğu son dakika gelişmesinde ''Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin'' dedi.
Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021
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