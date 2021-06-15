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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Koca duyurdu: Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor
GeriGündem Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor
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Haber Giriş: 15.06.2021 - 14:58 |  Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor

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Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan duyurduğu son dakika gelişmesinde ''Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin'' dedi.

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