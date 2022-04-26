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Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

#Koronavirüs#Maske#Okul
Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

Günlerdir merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapıldı, yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Maske zorunluluğu sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edecek.

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BAKAN KOCA: OKULLARDA  MASKE MECBURİYETİ KALKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!" ifadelerini kullandı. 

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Daha sonra bir tweet daha atan Bakan Koca, maskeli bir öğrenci fotoğrafı paylaşarak "HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

YÖK BAŞKANI ZORUNLULUĞUN ÜNİVERSİTELERDE DE KALKTIĞINI DUYURDU

YÖK Başkanı Özvar da "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki Maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

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#Koronavirüs#Maske#Okul

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