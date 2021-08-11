Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs aşısı sayısı 80 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti" mesajını paylaştı.

Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021

AŞIDA ÜÇÜNCÜ REKOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldığını duyurdu. Koca, “Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!” dedi.

Bakan Koca, 2 doz aşısını yaptıranların sayısının da 30 milyona ulaştığını belirterek, hiç aşı olmayanlardan harekete geçmesini istedi.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu.

"ARTIŞI KONTROL ALTINDA TUTMAK ZORUNDAYIZ"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

Bartın ve Burdur'da aşı olma oranı yüzde 75'in üstüne çıktı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın ve Burdur'un renginin Kovid-19 aşı haritasında maviye döndüğünü belirterek, "18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de yüzde 75'in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım." ifadelerini kullandı.

Sivas ve Adana'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını aktaran Koca, Kovid-19 risk haritasında bu iki ilin renginin turuncu yerine sarı olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas ve Adana'yı bir an önce haritada mavi görmek istediğini belirtti.

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