Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu... İşte İstanbul için planlanan yeni koronavirüs tedbirleri

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Geçen hafta içinde son 1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.

İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir.

Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

Risk mevsim şartları nedeniyle giderek artacaktır.

Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir.

Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında, teması kaçınılmaz kılan kalabalıklar olduğunu biliyoruz.

Toplu taşıma pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık.

Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz.

Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.

Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir.

İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor.

Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz.

Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor.

Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin.

Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.

Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik.

Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul’da Çarşamba günü yapacağız.

Birazdan görevlerimizin başına döneceğiz. Eğer kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız şu andan itibaren salgını geriletmeyi başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum."