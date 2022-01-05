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Son dakika... Bakan Koca 18-24 Aralık haftası koronavirüs vaka haritasını duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

Vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerini kullandı. 

Son dakika... Bakan Koca 18-24 Aralık haftası koronavirüs vaka haritasını duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

9 AY SONRA İLK KEZ GÜNLÜK VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları Omicron varyantına karşı uyardı ve "Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,81 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 133 milyon 551 bin 202 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

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