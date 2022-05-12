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Son dakika: Bakan Koca 'çok yakında' diyerek duyurdu! Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiriyor...

#Sağlık Çalışanı#Maaş#3600 Ek Gösterge
Son dakika: Bakan Koca çok yakında diyerek duyurdu Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiriyor...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sağlık çalışanların maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmelerin olacağı düzenlemenin yakın zamanda Meclis gündemine alınacağını duyurdu.

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Sağlık çalışanlarının merakla beklediği düzenlemelerle ilgili Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler çok yakında Meclis gündemine alınacak. Bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından:

1-Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak.

2-Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak.

3-3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart talimatları yerine getiriliyor.

 

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#Sağlık Çalışanı#Maaş#3600 Ek Gösterge

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