Son dakika: Bakan Koca 'çok yakında' diyerek duyurdu! Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiriyor...

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Sağlık çalışanlarının merakla beklediği düzenlemelerle ilgili Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler çok yakında Meclis gündemine alınacak. Bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından:

1-Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak.

2-Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak.

3-3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart talimatları yerine getiriliyor.