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Son dakika... Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Aşı
Son dakika... Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" dün adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 749 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,24 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 200 bin 467 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim."

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#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Aşı

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