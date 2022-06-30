Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de! Bakan Koca: Bir hastamızda tespit edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.

Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2022

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da 1980 yılında resmen ortadan kaldırılan çiçek hastalığı ile aynı soydan gelen bir rahatsızlık. Belirtileri, çiçek hastalığıyla benzerlik taşıyor. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda da, çiçek hastalığında olduğu gibi, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme ve kızarıklık, ciltte kabarıklar gibi şikayetler oluşuyor. Ancak uzmanlara göre, maymun çiçeği virüsü, yakalananların yüzde 30'unu öldüren çiçek hastalığından çok daha az tehlikeli. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda rahatsızlıklar birkaç hafta içinde kendiliğinden geçiyor.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hastalık, maymun çiçeği ile enfekte olan bir kişiyle yakın temas halinde bulaşıyor. Bulaşma enfekte hayvanın kanı, vücut sıvıları ya da döküntülerine doğrudan temas sonucuna oluşur. İkincil iletim, kontamine nesneler ile, hasta bir kişinin deri lezyonları ile veya enfekte solunum yolu salgıları ile yakın temas sonucu insandan insana bulaşır.

Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini Yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.

İngiliz sağlık yetkilileri, virüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığını da araştırıyor. Virüsün vücut sıvıları, yakın tensel temas ve damlacık yoluyla bulaştığı tahmin edilirken, vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel genç erkekler olması dikkat çekiyor. Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi de salgının cinsel yolla bulaştığına dikkat çekerek, normal temaslarda yayılma ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri arasında: döküntü, ateş, sırt ve kas ağrıları, şiddetli baş ağrısı, halsizlik ve şişmiş lenf düğümleri sık görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre ateş başlamasından 1-3 gün sonra da ciltte döküntüler meydana gelmektedir. Maymun çiçeği virüsünün kuluçka süresi ise 6 ila 13 gün olarak biliniyor.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDE EN YAYGIN 5 SEMPTOM

Uzmanlar virüsün en yaygın belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluğun bulunduğunu belirtiyor.

Doktorlara göre, virüsün en yaygın 5 semptomu şöyle;

Ateş

Baş ağrısı

Sırt ağrısı

Eklem ve kas ağrıları

Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.