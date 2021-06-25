Son dakika: Bakan Koca aşılanma sayısı en yüksek 10 ili paylaştı

Bakan Koca, 'Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın.' dedi.



Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre aşılanma sayısı en yüksek 10 il şu şekilde:

Edirne: %68.86

Amasya: %67.66

Eskişehir: %67.54

Çanakkale: %67.31

Kırklareli: %66.74

Balıkesir: %65.16

Muğla: %64.49

Burdur: %64.38

Bilecik: %64.23

Sinop: %64.03





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