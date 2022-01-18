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Son dakika: Bakan Koca aşılamadaki son durumu açıkladı! İşte hiç aşı olmayanların oranı

#Koronavirüs#Aşı#Bakan Koca
Son dakika: Bakan Koca aşılamadaki son durumu açıkladı İşte hiç aşı olmayanların oranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranının yüzde 8'den bile az olduğunu açıkladı.

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İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz.

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