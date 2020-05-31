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Haber Giriş: 31.05.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Koca: Acil durum hastaneleri Türkiye için zorunlu proje

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Son dakika... Bakan Koca: Acil durum hastaneleri Türkiye için zorunlu proje
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Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu. Sağlık Bakanı Koca, "Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir" dedi.

Açılışta konuşan Bakan Koca, ''Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. El hijyenine her zamankinden fazla önem vermeliyiz'' diye konuştu. 

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