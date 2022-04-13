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Son dakika: Bakan Koca açıkladı: İnsülin Türkiye'de üretilecek

#İnsülin#Fahrettin Koca#İlaç
Son dakika: Bakan Koca açıkladı: İnsülin Türkiyede üretilecek

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabette hayati öneme sahip olan İnsülin'in Türkiye'de üretileceğini duyurdu.

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İnsülin iğnesiyle ilgili müjdeli haberi veren Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde!

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#İnsülin#Fahrettin Koca#İlaç

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