Son dakika: Bakan Koca açıkladı: İnsülin Türkiye'de üretilecek

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İnsülin iğnesiyle ilgili müjdeli haberi veren Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde!