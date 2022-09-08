Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: 4 binden fazla personel alınacak

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Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!" notunu düştü.
GSB Ailemiz Büyüyor!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 8, 2022
300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!