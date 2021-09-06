Son dakika... Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurtları için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle:

* Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek.

* Yurtlarımıza başvurular başladı…

* Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Öte yandan 10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

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