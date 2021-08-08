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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Bakan Karaismailoğlu Dalaman'daki orman yangınına ilişkin son durumu değerlendirdi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu Dalaman'daki orman yangınına ilişkin son durumu değerlendirdi

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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu Dalaman'daki orman yangınına ilişkin son durumu değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Dalaman Havalimanı'na yakın bölgede çıkan orman yangınına ilişkin son değerlendirmeyi yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Yangının kısa sürede bertaraf edildiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada:

"Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları programlarını icra ediyorlar. Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" dedi.

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