Son dakika: Bakan Karaismailoğlu Dalaman'daki orman yangınına ilişkin son durumu değerlendirdi

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada:

"Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları programlarını icra ediyorlar. Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" dedi.

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