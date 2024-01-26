Son dakika... Bakan Kacır: Önümüzdeki günlerde TÜRKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın TRT Haber'de yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Bizim sürdürdüğümüz en önemli programlardan biri Milli Uzay Programı'mız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" da bunlardan biri.

"DERİN UZAY ÇALIŞMALARINA HAZIRLANIYORUZ"

Ümit ediyorum ki bu gençlerimizin, çocuklarımızın hafızasına kazınacak bir olay olacak. Derin uzay çalışmalarına hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz.Haberleşme uydularını geliştirebilen 10 ülkeden biri olacağız.

Yerçekimsiz ortamda dünyada yapamayacağınız birçok araştırma imkanı oluşuyor. Astronot çağımıza çıktığımız tarihten bir ay sonra bilimsel araştırma çağrısına çıktık. 50'ye yakın bilimsel araştırma teklifi geldi. 13 bilimsel deney kararlaştırıldı. Alper Gezeravcı günde 9 saat mesaisini bu deneylere ayırmış oluyor. Gezeravcı,13 deneyi önemli bir kısmını gerçekleştirdi.

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"BİZ AYLARDIR ÇALIŞIYORUZ"

Yerel seçim öncesi bizim uzaya astronot gönderdiğimiz söyleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz aylardır çalışıyoruz. Bizim amacımız bilimsel çalışmaların önünü açabilmek. Bizim yaptığımız çalışmalar tersine beyin göçünün öncüsü olacak.