Son dakika... Bakan Kacır, CNN Türk'e soruları yanıtladı... "Uydu üretiminde ilk 11'deyiz"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aralık ayında Çin'e 100 saatlik ziyaret gerçekleştirdik. 7-8 firmayla üst düzeyde görüştük. Tümü otomotiv sektörüne çalışan firmalardı. Çin'in bakanlarıyla görüşmeler yaptık. Türkiye bir sanayi ülkesi. Türk sanayinin başında otomotiv sanayi geliyor. İhracatta lider bir sektörden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bin aracın üretildiği bir ülkeyiz. Böyle bir sektörde Türkiye'nin dünyadaki yarışta geri kalmaması adına adımlarını sıkılaştırması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl dünyada 93 milyon otomobil üretildi. 30 milyonu Çin'de üretildi. Dünyada 40 milyon elektrikli otomobil var yarıdan fazlası Çin'de.

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"BYD BU YIL 4 MİLYON OTOMOBİL ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR"

Onlar elektrikli araç plakalarını yeşil yapmış. Diğer plakalı araçlar başka ülkelerin araç markaları. BYD 3 milyon 100 bin otomobil üretti geçen yıl. Bu yıl 4 milyon üretmeyi hedefliyor. Tümüyle yeni nesil araçlar üreten marka. En yakın rakibi Tesla. Tesla'nın 2 mislinden fazla üretim yapıyor. Dünya böyle bir gerçekle karşı karşıya. Dünya yarışında önde koşmak istiyoruz. Onlar da üretim kapasitesini dünyaya taşımak istiyorlar. BYD Başkanı 4 saate yakın beni ağırladı ziyaretimizde. O günden bu yana yakın ilişki içinde olduk. Nitelikli işgücümüzü konuştuk. Nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın 42. En önemli referansımız geçmişte yaptığımız işler. Otomobil üretimini 5 kat artırdık.

"TÜRKSAT 6A YÜZDE 80 YERLİ ÜRETİM"

Türksat 6A'yı uzaya fırlattık. İlk kez bu fırlatmada uydunun yörüngeler arası transferi bizim araştırmacılarımız mühendislerimiz tarafından yapılıyor. Az önce arkadaşlarım işaret etti. Türksat 6A'da 2. ateşleme yapıldı. İlave testler tamamlanınca Türksat'a teslim edeceğiz. Bu işlemlerin hepsini başkası yapıyordu. 5 aktif haberleşme uydumuz var. Türksat 6A 6. haberleşme uydumuz olacak. Haberleşme uydularını daha önce yurtdışından alıyorduk. Şimdi kendi ekiplerimizle yapma imkânı elde ettik.

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Kıymeti 200 milyon doların üzerinde olan bir teknolojik platformdan bahsediyoruz. Böyle bir platformu yüzde 80 üzerinde yerlilik oranıyla üretmeniz tüm bu kabiliyetleri oluşturmanız ve kendi insan kaynağınızın yaptığı sistemi uzaya göndermek bir güven istiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler milletine güveniyor. Bir başarısızlık olduğunda sorumluluk alarak bu işleri yapıyorsunuz.

Türkiye 2000'li yılların başından itibaren uyduları yerli ve milli olarak üretme konusunda muazzam bir yer elde etti. Uzay Araştırma Enstitünün kökü 1985'te Turgut Özal Başbakanken hayalini kuruyor Türkiye bir gün uyduya sahip olsun. ODTÜ'de bir merkez kurduruyor. Türkiye 2000'li yıllarda USE'i kuruyor.

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"UYDU ÜRETİMİNDE İLK 11'DEYİZ"

Uydu pazarı çok hızlı büyüyor. Uydu üretiminde ilk 11'deyiz. Türkiye uydu ihraç edebilecek. Uzay faaliyetlerine yapılan yatırım 600 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haberleşme uyduları yayıncılık, bazı stratejik alanlarda gelişmeleri beraberinde getiriyor. Güney Doğu Asya bu ağa dahil oluyor. Geçtiğimiz ay İran'da bir helikopter kazası gerçekleşti. Kaza yeri tespitine ilişkin Akıncı çağrıldı. 90 dakikada enkazı tespit etti. Hava koşulları çok kötü durumdaydı. Bir hava aracının haberleşmesi de imkansızdı. Milli Uzay Programı kapsamında yeni projelerle çalışmaya devam edeceğiz.

"BİR YILDA 33 BİN TOGG YOLLARA ÇIKTI"

Biz sayın Cumhurbaşkanımızla TOGG araçlarını tanıttığımızda maket tanıyorlar araç üretilmeyecek diyorlardı. Temel atılır diyorlardı. Bunlar göstermelik araçlar diyorlardı. TOGG yollara çıktığında, Türkiye'de üretilmiyor diyorlardı. Bir yılda 33 bin araç yollara çıktı. TOGG bizim milli kaynağımız, şampiyonumuzdur. TOGG'u desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz. TOGG'un rekabetten kaçma refleksi göstermesini bekleyemeyiz. İhracat yapabiliyorsanız bir dünya markası olabilirsiniz. TOGG'un rekabette güçlü kılacak olan arge yapması, bataryayı yerli olarak üretmesi. Hem hücre üretimi hem de paketleme yapacak. Bize düşen desteklemeye devam etmek. Hücre üretimi hedefleniyor. TOGG'u asla yalnız bırakmayacağız. Ben biliyorum ki milletimiz de yalnız bırakmayacak.

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"BYD'NİN HEDEFİ MANİSA'DA FABRİKA KURMAK"

BYD heyeti anlaşma sonrası Manisa'ya bir ziyaret yaptı. BYD'nin hedefi Manisa'da fabrika kurmak. Kendileri Çin'de 12 ay içinde üretime geçtiklerini ifade ettiler. Taylan'da 16 ayda üretime geçtiklerini ifade ettiler. Anlaşmamız 2026'da üretime geçmek. Kendilerinin hedefi 1 yılda üretime geçmek. Doğrudan 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. 20-25 bin kişilik dolaylı istihdam sağlanacak.

Renault hibrit araçlar konusunda adımlar attı. 5 yeni modelin Türkiye'de üretimine geçecekler. Bir dönem özel sektör her şeyi düşünür kamu ne kadar ortada olursa kalkınma o kadar hızlı olur anlayışı vardı. Şimdi devletler geri döndü anlayışı var. Toyota şarj edilebilir hibrit araç üretimine Türkiye başladı. Bütün markalar için Türkiye değer katıyor. İşin merkezinde insan var. Alın teri var. Bu anlayışla yurt duşuna gitmiş bilim insanlarımızın yeniden Türkiye'ye gelmesini sağlamayı amaçladık. Bunun için bir program başlattık. 200'den fazla bilim insanı Türkiye'ye geldi. Bu yılki çağrımızda rekor karşılık aldık. Çağrımıza devam edeceğiz.

TEKNOFEST

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Adana olacak. Çukurova bölgesi Türkiye'nin en önemli merkezlerden bir tanesi. 1 yıl İstanbul'da 1 yıl Anadolu'dayız. Bazı yarışmaları Antalya'da düzenleyeceğiz. 1 milyon 600 binden fazla başvuru aldık. Teknofest şampiyonları gittikleri yarışları kazanıyorlar.