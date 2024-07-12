Son dakika... Bakan Kacır, CNN Türk'e soruları yanıtlıyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aralık ayında Çin'e 100 saatlik ziyaret gerçekleştirdik. 7-8 firmayla üst düzeyde görüştük. Tümü otomotiv sektörüne çalışan firmalardı. Çin'in bakanlarıyla görüşmeler yaptık. Türkiye bir sanayi ülkesi. Türk sanayinin başında otomotiv sanayi geliyor. İhracatta lider bir sektörden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bin aracın üretildiği bir ülkeyiz. Böyle bir sektörde Türkiye'nin dünyadaki yarışta geri kalmaması adına adımlarını sıkılaştırması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl dünyada 93 milyon otomobil üretildi. 30 milyonu Çin'de üretildi. Dünyada 40 milyon elektrikli otomobil var yarıdan fazlası Çin'de.

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"BYD BU YIL 4 MİLYON OTOMOBİL ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR"

Onlar elektrikli araç plakalarını yeşil yapmış. Diğer plakalı araçlar başka ülkelerin araç markaları. BYD 3 milyon 100 bin otomobil üretti geçen yıl. Bu yıl 4 milyon üretmeyi hedefliyor. Tümüyle yeni nesil araçlar üreten marka. En yakın rakibi Tesla. Tesla'nın 2 mislinden fazla üretim yapıyor. Dünya böyle bir gerçekle karşı karşıya. Dünya yarışında önde koşmak istiyoruz. Onlar da üretim kapasitesini dünyaya taşımak istiyorlar. BYD Başkanı 4 saate yakın beni ağırladı ziyaretimizde. O günden bu yana yakın ilişki içinde olduk. Nitelikli işgücümüzü konuştuk. Nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın 42. En önemli referansımız geçmişte yaptığımız işler. Otomobil üretimini 5 kat artırdık.

"TÜRKSAT 6A YÜZDE 80 YERLİ ÜRETİM"

Türksat 6A'yı uzaya fırlattık. İlk kez bu fırlatmada uydunun yörüngeler arası transferi bizim araştırmacılarımız mühendislerimiz tarafından yapılıyor. Az önce arkadaşlarım işaret etti. Türksat 6A'da 2. ateşleme yapıldı. İlave testler tamamlanınca Türksat'a teslim edeceğiz. Bu işlemlerin hepsini başkası yapıyordu. 5 aktif haberleşme uydumuz var. Türksat 6A 6. haberleşme uydumuz olacak. Haberleşme uydularını daha önce yurtdışından alıyorduk. Şimdi kendi ekiplerimizle yapma imkânı elde ettik.

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Kıymeti 200 milyon doların üzerinde olan bir teknolojik platformdan bahsediyoruz. Böyle bir platformu yüzde 80 üzerinde yerlilik oranıyla üretmeniz tüm bu kabiliyetleri oluşturmanız ve kendi insan kaynağınızın yaptığı sistemi uzaya göndermek bir güven istiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler milletine güveniyor. Bir başarısızlık olduğunda sorumluluk alarak bu işleri yapıyorsunuz.

Türkiye 2000'li yılların başından itibaren uyduları yerli ve milli olarak üretme konusunda muazzam bir yer elde etti. Uzay Araştırma Enstitünün kökü 1985'te Turgut Özal Başbakanken hayalini kuruyor Türkiye bir gün uyduya sahip olsun. ODTÜ'de bir merkez kurduruyor. Türkiye 2000'li yıllarda USE'i kuruyor.