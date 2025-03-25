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Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

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#Hakan Fidan#ABD#Marco Rubio
Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 22:12

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Bakan Fidan, başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Kameraların karşısında el sıkışan ikili daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.

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#Hakan Fidan#ABD#Marco Rubio

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