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Son dakika... Bakan Hakan Fidan'dan Tahıl Girişimi mesajı: Tüm taraflarla diyaloğa her zaman devam edeceğiz

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#Hakan Fidan#Tahıl Girişimi#Ukrayna
Son dakika... Bakan Hakan Fidandan Tahıl Girişimi mesajı: Tüm taraflarla diyaloğa her zaman devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 20:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı basın toplantısında “Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Bu yolların riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi sürecinin yeniden başlamasını istiyoruz. Tüm taraflarla diyaloğa her zaman devam edeceğiz” dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Bu yolların riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi sürecinin yeniden başlamasını istiyoruz. Tüm taraflarla diyaloğa her zaman devam edeceğiz

Bizim tahılın nakliyesi için kilit limanların bombalanmasını takdir etmemiz mümkün değil. Rusya’nın denklemde olmadığı bir durum söz konusu değil. Diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

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#Hakan Fidan#Tahıl Girişimi#Ukrayna

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