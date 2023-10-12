Son dakika: Bakan Hakan Fidan yarın Mısır’a gidiyor

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

CNN Türk Gece Görüşü programının moderatörlüğünü yapan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gelişmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

Hakan Fidan'ın Mısır'da Dışişleri Bakanı başta olmak üzere birçok teması olacak. Önceden planlanmış olsa da şu anda çok kritik bir ziyaret. Hem sivillerin durumu hem Refah Kapısı hem insani yardım hem de Hakan Fidan’ın asıl gündemi ateşkesin süreli de olsa sağlanabilmesi.