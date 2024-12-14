Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terörizm bu dönemden faydalanmamalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye konulu toplantıda hitapta bulundu.

Fidan, Ürdün'e ev sahipliği için teşekkür ederek, bölgenin bir kez daha tarihi günlerden geçtiğini söyledi. Suriye'yi konuşmak için toplantının düzenlendiğini hatırlatan Fidan, Suriye halkının güvenli, özgür ve refah içinde yaşamayı hak ettiğini aktardı.

Fidan, Suriye'nin istikrarının hem bölge için hem de tüm dünya için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var." dedi.

Bu dönemde devlet kurumlarının korunmasının önemine değinen Bakan Fidan, gerektiğinde reformun da olması gerektiğini belirtti.

"AZINLIKLARA SAYGI DUYULMALI"

Fidan, Suriye'nin bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerek, Suriye'nin zengin sosyal oluşumu korunarak tüm azınlıklara saygı duyulması ve "birlik, karşılıklı uzlaşma, dikkat ve özenle" sürecin yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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TERÖRİZM VURGUSU

Uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli siyasi destek ve insani yardım konusunda desteklemeye devam etmesinin önemine dikkati çeken Fidan, "Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Fidan, çabaların koordine edilmesi ve geçmiş hatalardan ders çıkarılması gerektiğine işaret ederek, herhangi bir yanlış adımın düzensiz göçe neden olabileceğini kaydetti.

İsrail'in, Suriye'ye saldırılarının anında durması gerektiğini belirten Fidan, "Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, SURİYE KÜRTLERİNİN HAKLARINA SAYGI DUYAN BİR ÜLKEDİR"

Fidan, konuşmasının ardından bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin sınır ötesinde terör tehditleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fidan, "Irak ve Suriye topraklarından tehdit altındayız. Son 10 yıldır PKK, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor. Kendilerini SDG örgütü içerisinde yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. Biz onları oradan çıkarıp PKK terörizmiyle mücadele etmeye devam ediyoruz, nerede olurlarsa olsunlar." dedi.

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Fidan, toplantıda bölgesel ve uluslararası ortaklarla bu konuları görüştüklerini paylaşarak, "Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Suriye'deki Kürtleri, terör örgütü PKK'dan ayırmak istediklerini belirten Fidan, Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin, Suriye Kürtlerinin haklarını Şam'da savunmasını desteklediklerini vurguladı.