Son dakika: Bakan Gürlek'ten 81 il başsavcılıklarına "yasa dışı bahis" talimatı

Bakan Gürlek, dün bir televizyon kanalındaki canlı yayınında “Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” demiş, 81 il başsavcılığına özel yazı gönderildiğini açıklamıştı. Gönderilen talimat yazsının detayları netleşti.

6 AYDA BİR ZORUNLU TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında gönderilen talimatta;

* Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması,

* Uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü,

* Kolluk ile adli merciler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi

amaçlandı.

Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.



Toplantılarda özellikle;

* Dijital materyallerin incelenmesi,

* Delil toplama süreçleri,

* Malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları,

* İstinaf ve temyiz kararları,

* Kurumlar arası bilgi paylaşımı

gibi kritik başlıkların ele alınacağı belirtildi.

Toplantı sonuçlarının raporlanarak Bakanlığa gönderilmesi de zorunlu tutuldu.

“BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ” MESAJI

Adalet Bakanlığı kaynakları yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis çarkına karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın Genelgesi çerçevesinde Bakan Gürlek’in talimatıyla talimatlandırılan bu koordinasyon hamlesi, yalnızca site kapatmaya değil, suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ankara kulislerinde bu adım, yasa dışı bahse karşı “Türkiye genelinde eş zamanlı ve kurumsal seferberlik” olarak yorumlandı.