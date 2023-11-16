Son dakika! Bakan Güler açıkladı... F-35'e veto! 40 adet Eurofighter almayı planlıyoruz

Haberin Devamı

Millî Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayii ve savaş uçağı alımına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var." diyen Güler, "Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya 'çözeceğiz' diyor. İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan'daki son duruma da değinen Güler, "KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak." dedi.

Rusya'dan alınan S400 Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin ise Güler, "S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Güler'in açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

* ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.

* Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.

* MKE’de eski teknolojiler var onları yeniliyoruz. Çalışmaları başlattık seneye bu zamanlar size bunları sunarız.

* Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.