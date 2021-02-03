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Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Gül’den yeni anayasa açıklaması

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Son dakika: Bakan Gül’den yeni anayasa açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.

Adalet Bakanı Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Gül ayrıca, ''Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız.'' dedi.

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