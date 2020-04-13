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Haber Giriş: 13.04.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Gül'den önemli açıklamalar

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Son dakika... Bakan Gül'den önemli açıklamalar
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulunuyor.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

Noterlik işlemleri e-başvuru ile hizmetlerini yapabilirler.

Salgın riskinin ilk gününden itibaren tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz.

Bİlim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda erteleme kararını duyurmuştuk.

Cuma günü yapılan toplantıda cezaevlerindeki tedbirlerin 30 Nisan’a uzatılmasına karar verildi.

Bilim Kurulu önerisiyle tüm çalışanlar vardiye sonrasında izolasyon yerlerinde izolasyona tabi tutulmaktadır.

Tedbire riayet eden tüm personelimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu tedbirler kalktıktan sonra ilave görüş hakları verilecektir.

 Cezaevlerinde pozitif vaka görüşmemiştir.

17 hükümlüye pozitif tanısı konuldu, 3'ü hayatını kaybetti. 13'ünün tedavisine devam ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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