Son dakika... Bakan Gül'den Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma tepki geldi.
Twitter'dan tepkisini dile getiren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:
''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.''
Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
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