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Haber Giriş: 14.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Gül'den Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki

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Son dakika... Bakan Gül'den Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma tepki geldi.

Twitter'dan tepkisini dile getiren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:
''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.''

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Son dakika... Bakan Gülden Başak Demirtaşla ilgili çirkin paylaşıma tepki

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Başak Demirtaşla ilgili çirkin paylaşıma tepki gösterdi
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki gösterdi
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