Son dakika: Bakan Fidan BM'de konuştu: Dünya beşten büyüktür

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen “Geleceğin Zirvesi” toplantısında açıklamalarda bulundu. "Birleşmiş Milletler'de özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç var" diyen Bakan Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını Birleşmiş Milletler'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Genel kurulda büyük bir çoğunlukla alınan kararlar Güvenlik Konseyi nedeniyle uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sadece kısıtlı sayıda ülkeden oluşan kısıtlı bir iklim kararına bırakılamaz. Yine aynı zamanda giderek artan kutuplaşma çerçevesinde diyaloğu artıracak çözümlere ihtiyacımız var. Buna ilave eden uluslararası finansal mimarinin reformu da artık bir zorunlu.