Son dakika... Bakan Fidan, ABD'de CNN Türk'ün sorularını yanıtladı: İki devletli çözüm olmalı

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ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy’un sorularını yanıtladı. Yunus Paksoy, Bakan Fidan’ın açıklamalarını şöyle aktardı:

Toplantının yapıldığı otelin dışındayız. 6 ülkenin Dışişleri Bakanları Gazze’deki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Hakan Fidan’a ‘Türkiye garantörlük sistemi ortaya attı, ABD güvenlik mekanizması olması gerektiğini söyledi. Siz bugün Blinken ile görüşeceksiniz mesajınız ne olacak’ diye sordum.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ"

Bakan Fidan, ‘İki devletli çözüm Türkiye’nin kırmızı çizgisi. Bu sorunu bölge ülkeleri sahiplenmeli ve buna uygun davranmalıdır. Her türlü tartışma iki devletli çözüm etrafında olmalıdır. Bu problem Filistinliler ve İsraillilerden büyüktür, tüm bölgeyle alakalıdır. Garantörlük önerimiz iki devletli çözüm bağlamındadır, her türlü katkıya hazırız’ dedi.

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"HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ

Toplantı sonrası Bakan Fidan’a birkaç soru sorma şansım daha oldu. ‘ABD’ye aradan çekil demek mi’ diye sordum. Bakan Fidan, ‘Bundan bahsetmiyorum. Bölge ülkelerinin de sözü geçmeli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da söyledi, biz Türkiye olarak her türlü katkıya hazırız’ dedi. Burada da ABD’ye net bir mesaj vardı.