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Son dakika... Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

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#Hakan Fidan#Kanada#NATO
Son dakika... Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 21:03

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan ayrıca, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan ve Blinken görüşmesinde, NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

KANADALI BAKANDAN TEBRİK

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alındı

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#Hakan Fidan#Kanada#NATO

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