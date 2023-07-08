Son dakika... Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan ve Blinken görüşmesinde, NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

KANADALI BAKANDAN TEBRİK

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alındı