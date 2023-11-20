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Son dakika... Bakan Fidan'dan AB'ye net mesaj: Avrupa üyeliğimiz konusunda karar vermek zorunda

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#Hakan Fidan#AB#Avrupa
Son dakika... Bakan Fidandan ABye net mesaj: Avrupa üyeliğimiz konusunda karar vermek zorunda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 21:13

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?" açıklamasını yaptı.

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu.

Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?

Adamın siyasallaştırdığı davaya vereceğin yanıt da siyasal olur. Bize ilkeyle gelin, siyasallaştırmayın.

Kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi algı oluşturuyorlar. Biz bunu tümüyle reddediyoruz. Biz kategorik olarak PKK’nın düşmanıyız. Bu zevk olarak geliştirdiğimiz bir düşmanlık değil. 

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#Hakan Fidan#AB#Avrupa

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